Saaremaa valla ainus järelvalveametnik lahkub töölt

Saaremaa abivallavanema Mikk Tuisu allkirjastatud käskkirja kohaselt on järelevalve peaspetsialistil Inga Merioja-Nuumil viimane tööpäev 12. augustil. Märtsi lõpus lahkus omal soovil ametist järelevalveteenistuse juhataja Karel Koovisk. Lisaks on vallas veel üks järelvalveametniku koht, aga see on veel täitmata.