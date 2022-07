FOTOD JA VIDEO ⟩ «Mari, tule, lähme!»: toonekurg Mari lendab Setomaa tallu hüüdmise peale kohale

«Juba 5 aastat on käinud,» rääkis Setomaa talus suvitamas käiv Annela. «Meil on kass, üksteist üritavad eemale ajada, kui kurg sööb ja kass tuleb siis kurg ajab tiivad laiali, kui kass sööb ja kurg tuleb, ajab kass teda eemale,» kirjeldas Annela suvist melu koduhoovis. Ta rõhutas, et kassil ja toonekurg Maril on selline üksteise austamise põhimõte, sest üksteisega pole päris-päris kaklema läinud. Kuidas toonekurg oma nime sai? Annela ema pani suvisele uuele pereliikmele.