VOX POPULI ⟩ Perehüvitiste maksmine 24. eluaastani: «Aitab nendest lumehelbekestest!»

Tiidu (64) arvates on 24-aastane laps siiski juba täiskasvanud. «Aitab nendest lumehelbekestest! Selles vanuses oli mul endal juba kaks last.» meenutas ta nooruspõlve.

Roger (27) leidis, et valitsus peaks perehüvitiste raha hoopiski mujale suunama. «24-aastane on juba nii suur täiskasvanu, et minu arust ei peaks vanem enam [perehüvitist] saama. Kas järgmiseks [hüvitatakse] kuni lapse 30. eluaastani,» juurdles ta.

Tõnno (25) arvates on aga küsimus nüansirikkam. «Paljudes peredes on lapsed õpilased ja õpivad koolis, aga 24. aastani on veidi palju [hüvitist maksta]. Samas leiab Tõnno, et vajadusel on võimalik kooli kõrvalt tööle minna ja ise endale taskuraha teenida.

Svetlana (55) hinnangul on hea, et noorukid saavad perehüvitise maksmise pikendamisel rohkem õppetööle keskenduda. «Ta võib rahulikult õppida ja ei pea minema näiteks tööle kuskile kohta, mis ei sobi tema erialaga.»

Perehüvitis otse täiskasvanud lapsele

Maiu (80) meelest on perehüvitis väga vajalik ning selle maksmise pikendamine on ainult positiivne uudis. Tema arust on võimalik isegi otse lapsele perehüvitis suunata. «Oleneb, kas laps oskab rahaga ringi käia. Kui ta on kasvatatud selles vaimus, siis võib lapsele anda.»

Noored Polina (13) ja Britt (14) laste kätte perehüvitise raha ei usaldaks. Britt kardaks, et noored kulutaksid hüvitise summa millegi mõttetu peale.

«[Raha] võiks minna pigem täiskasvanule, sest väikesed lapsed ei oska võib-olla sellega mõistlikult ringi käia,» arvas Polina.

Kaie (74) on aga perehüvitiste teemalisi arutelusid kuulanud tähelepanelikult ning on arvamusel, et tehtud otsus on mõistlik. Siiski leiab ta, et ka täiskasvanud lapse eest saadud perehüvitis peaks laekuma lapsevanemale, et raha suurema kontrolli all oleks.

Olavi (63), kes Tallinna kesklinnas lapselapsega jalutas, arvas et kui perehüvitist nii pikalt maksta, siis peaks see kuni lapse 15-aastaseks saamiseni minema ainult lapsevanemale. Vanema lapse hüvitise paigutaks Olavi näiteks pensionifondi.