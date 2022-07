Esimesel poolaastal registreeriti üle 12 000 kuriteo

«Eelmisel poolaastal registreeriti nii vägivallakuritegusid kui ka perevägivallakuritegusid vähem. See on küll positiivne, aga järeldusteks on selgelt liiga vara. Oluline on jätkuvalt julgustada inimesi kurjust enda ümber märkama ja sekkuma,» ütles justiitsminister Maris Lauri.