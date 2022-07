FOTOD ⟩ Kallas kohtus Karisega: algab uue valitsuse moodustamine

Arvestades Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide kokkulepet moodustada uus koalitsioon, tegi Karis Kallasele kui Reformierakonna juhile ettepaneku uue valitsuse moodustamiseks.

Põhiseaduse kohaselt määrab peaministri kandidaadi president ja volitused valitsuse moodustamiseks annab talle parlament. Seejärel nimetab riigipea valitsuse ametisse, misjärel annavad ministrid riigikogu ees ametivande.

Karis on enda sõnul suhelnud ka kõigi parlamendierakondade esimeestega, saamaks viimast ülevaadet sisepoliitilistest jõujoontest.

«Ootan valitsuskoalitsiooni, mis hoolimata suvest asuks kohe tööle ja kus kõik ministrid asuksid kohe poliitiliselt juhtima enda vastutusvaldkondi,» ütles Karis. «Mina ei ole nõus kasutama väljendit vahevalitsus või üleminekuvalitsus,» rõhutas riigipea. «Uue koalitsiooni järgmised kaheksa kuud nõuavad kõigilt koalitsioonierakondadelt, kogu valitsuselt jäägitut pühendumist ja see pole valimiskampaania. See on Eesti juhtimine läbi mitme kriisi, kus põimuvad julgeolek, pandeemia, majandus, inimeste hakkama saamine ja riigi rahanduse tugevatel jalgadel hoidmine.»

Karise sõnul on ka praeguses olukorras senise peaministri tagasiastumine ja uue valitsuse moodustamise aluste tutvustamine riigikogule parlamentaarse riigi loomulik osa. «Parlamendi enamuse toetus annab uuele valitsusele tugevuse, opositsiooni kaasamine pole tühi lubadus või sõnakõlks, see on normaalne riigivalitsemise viis,» ütles president Karis.