Riigikontroll: keskkonnaministeeriumi saamatus on riigile kulukaks läinud

«Kuigi riigikontroll auditeeris Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse teemat kolmandat korda seitsme aasta jooksul ja on teinud hulga soovitusi olukorra parandamiseks, on mitmed probleemid endiselt alles,» kommenteeris riigikontrolör Janar Holm.

«Kui üht ohtlike jäätmete käitluse viisi, milleks on ladestamine, riik kaudselt subsideerib, kuid mõnda teist käitlusviisi mitte, võib see tekitada ebavõrdset konkurentsi,» lisas riigikontrolör Janar Holm. «Selline olukord ei motiveeri jäätmeid vähem tekitama või taaskasutama.»

Omandivormi küsimuse lahendamine

Riik on teinud otsuse ise investeerida 4 miljonit eurot keskuse laiendamisse, et hoida keskus toimivana, kuid see lisaraha ei asenda sisulisi juhtimisotsuseid, mis aitaks tulevikus riigi raha kulutamist vältida. Omandivormi küsimuse lahendamine on keskkonnaministeeriumis veninud ning otsus loodetakse teha alles 2023. aastal vahetult enne praeguse käitaja lepingu lõppemist.