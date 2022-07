ÜLEVAADE ⟩ Kes on valitsuse uued näod?

Kes on aga varasema poliitilise kogemuseta Lea Danilson-Järg ning Kristjan Järvan? Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder sõnas pressiteate vahendusel, et Danilson-Järg ning Järvan on eelkõige tugevad isiksused, kes toovad poliitikasse värskust ja uudsust oma kogemuse ja teadmistega poliitika kujundamiseks.