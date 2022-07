ANALÜÜS ⟩ Isamaa üllatas ministritega

Isamaa viiest ministrikandidaadist kolm olid oodatavad. Urmas Reinsalu, Tõnis Lukas ja Riina Solman on kõik varem ministrid olnud. Kui siit üldse intriigi otsida, siis leiab selle Reinsalus, sest tema asemel tuleb asendusliikmena riigikogusse üks Parempoolsete juhtfiguure, Siim Kiisler. See on asi, mida Helir-Valdor Seeder oleks soovinud vältida, aga kuna Kiisler on paljude tuntud isamaalaste asendusliige, siis ilmselt Isamaa juhid otsustasid, et midagi pole teha ja tuleb poliitiline konkurent riigikogusse lubada.