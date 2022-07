Jaanus Tamkivi: Madis Kallase ministriks esitamine tuli üllatusena

«Uus vallavalitsus on saanud vähe tööl olla. Juhi vahetus seal tuli mulle suure üllatusena,» ütles Tamkivi BNSile. Tamkivile teatas Madis Kallase ministrikandidaadiks esitamisest Kallas ise pärast seda, kui oli pakkumise Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt vastu võtnud.

Kas vallavolikogu koguneb uue vallavanema valimiseks juulis erakorralisele istungile, seda ei osanud Tamkivi veel öelda. «Vallavanema kohusetäitjaks saab Mikk Tuisk. Volikogu jaoks on muidugi küsimus, kui kauaks ta kohusetäitjaks jääb ja kes tegelikult vallavanem on,» lausus Tamkivi, kes on ka ise varem keskkonnaministrina töötanud.

Saaremaa vallavolikogu järgmine korraline istung toimub 26. augustil. «Kui selgub asjaolusid, et on vaja istung teha varem, siis tuleb see varem kokku kutsuda. Ma ei oska seda praegu öelda, sest ei ole selles veel kokku leppinud,» arutles volikogu juht.