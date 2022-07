Ratas annab Kallasele nõu: tuleb mõelda inimese tasandil

«Soovin ametisse astuvale valitsusele jõudu ja meelekindlust tulla toime väljakutsetega, mis seisavad riigi ees järelejäänud seitsme ja poole kuu jooksul enne riigikogu valimisi,» kirjutas Ratas. «Et meie rahvas oleks hoitud ja riik kaitstud mitte ainult paberil ega koalitsioonipoliitikute sõnavõttudes, vaid ka reaalselt ellu rakendatuna,» rõhutas Ratas.

Keskerakonna esimees lisas, et praegusel keerulisel ajal, kui inflatsioon on üle 20%, siis ootavad eestimaalased valitsust, keda saab päriselt usaldada. «Kes miljardi euro eest majanduslikke lubadusi võttes ei hakkaks hiljem inimesi ootamatult suurte maksutõusudega kimbutama. Vaid ütleks otse, milliseid kulusid kavatsetakse kärpida või milliseid makse tuleb tõsta, et võimuleppe kõik kulutused saaks rahaliselt kaetud,» kirjutas Ratas. Ta märkis, et Keskerakonna seisukoht on, et läbi tarbimismaksude tõusu erakond kindlasti kulude katmist ei toeta. «See lööks kõige valusamalt just keskklassi ja väiksema sissetulekuga inimesi.»

Ta loetles, et olulised on uue valitsuse toetused ka energeetikas, tulumaksuvaba miinimumi tõus, lisarahastus pikaajalises hoolduses ja üksikvanemate toetuse tõstmine. «Ma tõesti loodan, et Reformierakond oli kõigi nende kulutustega päri mõistmisest, et Eestimaa inimesi on vaja aidata. Aga mitte ainuüksi sellepärast, et järeleandmisi tehes pidada peaministriparteina vastu kuni valimisteni,» täiendas Ratas.

Ratas aga ei usu, et uus valitsus suudaks nii lühikese aja jooksul kõikide enda seatud eesmärkide nimel põhjalikult tegutseda. «Soovitan üliambitsioonikate ja liiga pikkade plaanide asemel mõelda hetkel inimese tasandil, et meie rahvas eeloleva sügistalve vastu peaks. Reformierakonna signaalid aknate tihendamisest ja inimeste kohustusest ise hakkama saada paraku ei ole kuigi julgustavad,» tõi Ratas välja.