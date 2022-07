Kohus jättis narkoaine käitlemises kahtlustatava mehe vahi alla

«Politsei pidas tänavu 16. märtsil kinni 48-aastase mehe, keda on kogutud tõendite põhjal alust kahtlustada suures koguses ehk enam kui kahe liitri narkootilise aine GBL-i käitlemises Tallinnas,» ütles BNSile Lõuna ringkonnaprokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius.

Hinnates kahtlustuse sisu ja tausta ning seda, et meest on varem korduvalt ka narkokuritegude eest kriminaalkorras karistatud, oleks prokuratuuri hinnangul tema vabadusse jäämisel oht, et ta jätkab kuritegude toimepanemist. Kohus hindas taotlust ja kahtlustatav võeti 18. märtsil kohtu loal vahi alla.