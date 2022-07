Algab toetuste taotlemine ülikiire interneti juurdepääsuvõrgu rajamiseks

Ta lisas, et toetuse maksimaalne osakaal projekti kuludest on 70 protsenti ja maksimaalne toetus ühe aadressi kohta 3000 eurot. Juurdepääsuvõrguga liitumise hind võib lõppkasutajale olla maksimaalselt 200 eurot koos käibemaksuga. Kõiki juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavaid inimesi teavitatakse võimalusest, tingimustest ja liitumise taotluse esitamise tähtajast vähemalt 3 kuud enne ehituse algust.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt tõi välja, et uus toetusmeede toetab kiire internetiühenduse hoogsat levikut üle Eesti, sest ainuüksi investeeringu rahaline maht pole võrreldav ühegi varasema meetmega. «Eesti digiühiskond on globaalselt tuntud oma innovaatilisuse ja kõrge arengutaseme poolest. Oluline on, et sellest saaksid osa võimalikult paljud Eesti majapidamised ja ettevõtted, sest üha rohkem teenuseid liigub digiruumi. Peagi avanev toetusmeede viib kiire interneti just nendeni, kes on seda pikisilmi oodanud,» ütles Sutt.