KOHALIK VENE VAADE ⟩ Küsitlus: kas kardame sõda ja ootame NATO abi?

Sõdurid. Pilt on illustreeriv.

Viimase nelja kuu jooksul, mil on kestnud Venemaa relvastatud agressioon Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse vastu, on Eesti elanike mure enda turvalisuse pärast iga päevaga kasvanud. Ebakindlust ja hirmu on tavakodanike hulgas ning seda kostub ka militaarekspertide, politoloogide ja ühiskonnategelaste hinnangutest. Kas NATO kaitseb meid, kui selleks vajadus tekib? Kuidas kaitsta ohu eest ennast ja oma lähedasi? Rus.Postimees küsitles elanikke.