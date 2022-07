Eesti pole HIMARSi täpset ostusoovi veel otsustanud

Endine kaitseminister Kalle Laanet (RE) selgitas, et ameeriklastega on läbirääkimised raketiheitjate üle pikalt kestnud ja nüüd pakub USA Eestile võimalust. See aga ei tähenda, et täpne hind ja leping oleks paigas.

«USA on see, kes pakub täna võimalust sellises mahus neid osta, aga Eestil ei ole täna otsust tehtud, mis ulatuses ostetakse,» selgitas Laanet. Leping saab tema sõnul olema lähiajal ettevalmistamisel. «Milline saab lepingu sisu olema – see on järgmine samm. Tähtsaim on aga see, et kolm Balti riiki hangivad endale sarnase võime,» usub ta.