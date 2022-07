Nii raja ääres kui ka rahvusvahelises otsepildis oli näha, et eestlased on suure hingega rallirahvas, sest ka metsavahelised pealtvaatamisalad olid publikuga kaetud. Samas ei olnud keegi nii uljas, et ohutuse hoidmiseks oleks kohtunikud pidanud katseid ära jätma. Tõsi, ühes paigas, eilsel Kanepi katsel, otsustati üks pealtvaatamisala juba katse eel sulgeda, et vältida võimalikke ohuolukordi.