Kalaranna promenaad avatakse lähiajal

«Kuna kasutusloa menetlus on lõppenud ning loa väljastamine viibib vaid tehnilistel põhjustel, anname käesolevaga teada, et ehitise, Kalaranna promenaad kasutamine on lubatud,» teatas linnaplaneerimise amet Kalaranna Kvartali arendajale Pro Kapital Eestile.

Abilinnapea Kaarel Oja kinnitas reedel, et Pro Kapitali kasutusloa probleemid on lahendatud. Aga et arendaja on vastavalt detailplaneeringule kohustatud promenaadi mitte ainult valis ehitama, vaid ka tasuta linnale üle andma, siis kaovad mere äärde minekut takistavad aiad Kalarannast alles siis, kui ka see protseduur on lõule viidud. Igal juhul peaks see juhtuma lähiajal.