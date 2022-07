Eesti lühiuudised

Kaitseväe juhataja külastas Ukrainat

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem külastas eelmisel nädalal Ukrainat, kus arutas Ukraina kaitseväe juhataja kindral Valeri Zalužnõiga Ukraina kaitseväe edasisi toetamisvõimalusi ning sai ülevaate sõjategevuse hetkeseisust, teatas kaitseväe peastaap. «Niikaua, kui ukrainlastel sõjas hästi läheb, läheb meil hästi. Ukrainlaste moraal on kõrge, kuid see konflikt kahjuks ei ole lõppemas. Seetõttu on üheks edu eelduseks lääneriikide pidev sõjaline abi ning täiendav väljaõpe, et Venemaa ülekaal tasandada,» teatas Herem. Kindralleitnant Herem külastas visiidi käigus Kiievit, Hostomeli, Iripinit, Borodjankat, Mošhuni, Harkivit ja Tšernihivit. PM