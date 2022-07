VIDEO JA GALERII ⟩ Karis uue valitsuse ministritele: puhkust te sel suvel ei saa

Karise sõnum valitsusele

Lugupeetav Vabariigi Valitsus.

Ei ole pikkade sõnavõttude aeg ja kõige õigem on lasta ministrid oma ministeeriumitesse kahe sõnaga – asuge tööle!

Aga siiski, mõned sõnad lisaks.

Te kõik teate, et sadat päeva rahulikuks kohanemiseks pole teile antud ja selle küsimine oleks praegu ebakohane, ebaõiglane. Teie töö algab kohe, täna pärast ametivannet riigikogus ja puhkust te sel suvel enam ei saa.

Teid on nimetatud kriisivalitsuseks. Mina pole sellise määratlusega nõus. Te peate olema kaheksa kuu jooksul kriiside lahendamise valitsus. Kui kujundlikkust otsida, siis peate olema tuletõrje või kiirabi valitsus. Kusjuures, maja ei tohi maha põleda ja patsient peab ellu jääma.

Julgeolekukriis. Energiakriis. Hinnatõusukriis. Koroonakriis. Põgenikekriis.

Need on Eesti mured, kogu Euroopa mured. Nende lahendamine on teie kui oma valdkondade poliitiliste eestvedajate vastutus, peaministri kui valitsuse juhi ja kooshoidja vastutus, aga samuti teid ministrikandidaadiks nimetanud erakondade esimeeste vastutus.

See on kolme erakonna valitsus ja kolme erakonna vastutus.

Te olete edukad, kui – olgugi, et see on raske – mõtlete võimalikult vähe eesolevatele parlamendivalimistele, kui suudate kiiresti kasvada üheks meeskonnaks, kui koalitsioon õpib väheste komistustega kohe ühes rütmis hingama ja astuma, kui te näete ja mõistate enda kõrval ka opositsiooni.

Koalitsioonid tulevad ja lähevad, valitsused vahetuvad – see on demokraatia argine osa, meie riigikorralduse tugevus. Muidugi tahab iga minister ja iga valitsus jätta endast maha särava jäljerea. Mina, ja seda oleks mõistlik kõigil järgida, ei anna teile hinnangut ette, vaid ikka selle järgi, mida te tegite või tegemata jätsite.

Nüüd aga tõesti – jõudu tööle!