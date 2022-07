Veel kahel inimesel tuvastati ahvirõugetesse nakatumine

«Kahe viimase juhtumi puhul on tegemist 20ndates aastates meestega, kes on lähiajal olnud riskeeriva käitumisega seksuaalsuhtes,» täpsustas amet.

Olemasolevate epidemioloogiliste andmete kohaselt ei ole juhtumid omavahel seotud. Terviseamet märkis, et ahvirõuged siiski siseriiklikult ei levi.

Terviseameti nakkushaiguste labor on kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul testinud täiendavalt veel kümne inimese ahvirõugete kahtlusega proove, mis ei ole aga laboratoorset kinnitust saanud ehk olid negatiivsed.

Euroopas on enim nakatumisi registreeritud Hispaanias, kus 12. juuli seisuga oli ECDC andmeil tuvastatud üle 2000 korral. Läti nakatumiste arv püsib aga võrdlemisi samal tasemel Eestiga ning seal on ahvirõugeid tuvastatud teadaolevalt kahel juhul.

Ahvirõugete haigusnähud sarnanevad tavaliste rõugete omadele, kuid on leebemad. Haigestumise algusfaasil esineb palavik, tugev peavalu, lihasvalu, seljavalu, lümfisõlmede turse ja väsimus. Kuni kolme päeva möödudes tekib nahalööve, millega on enamasti haaratud nägu, peopesad, jalatallad ja suguelundid.

Haiguse kliiniline kulg on terviseameti kirjeldusel tavaliselt kerge, enamik inimesi terveneb mõne nädala jooksul ning reeglina on tegemist iseparaneva haigusega. Rasked juhtumid esinevad sagedamini lastel. Suremus on suurem laste ja noorte täiskasvanute hulgas ning immuunpuudulikuga patsientidel.