Uutele ministritele rakendub pärast ametiaja lõppu tegevuspiirang

Eelnõuga seadusesse lisatav tegevuspiirang tähendab, et kuue kuu jooksul pärast ministrina töötamist on keelatud asuda tööle juhtimis- või kontrollorgani liikmena sellises eraõiguslikus juriidilises isikus, mis kuulub tema poolt ministrina juhitud ministeeriumi valitsemisalasse. Seda juhul, kui minister on oma ametiaja jooksul langetanud selle tegevust puudutavaid olulise mõjuga otsuseid või kui neil on lepingulised suhted tema juhitud ministeeriumiga.