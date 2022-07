Erakondade reitingud: Isamaa jätkab tõusvas joones

«Kui koalitsiooni moodustamine peaks meile aimu andma sellest, mis nägu see uus valitsus saab olema, võiks pigem oletada, et oravate kaks väiksemat partnerit muutuvad toetuselt suuremaks, kuna just nemad andsid sellele protsessile tooni. Seda näeme ka toetusnumbrites. Isamaa reiting on viimastel nädalatel liikunud jõudsalt 10 protsendi suunas. Samas on näha, et Eesti 200 toetus ei ole viimasel ajal olnud heas seisus,» ütles Mölder.

Kui uus koalitsioon peaks valijate silmis talutavalt hakkama saama, läheb Eesti 200-l oma toetuse hoidmisega raskeks. «Kõik need erakonnad, kellega ta võiks praegu häälte pärast konkureerida, on valitsuses ning neil on seal võimalus ennast läbi reaalsete tegude heast küljest näidata. Kuigi Norstati iganädalastes tulemustes on palju enam statistilist viga kui nelja nädala keskmistes, siis teatud määral näitavad nad suunda meile siiski. Viimane nädalane küsitlusvoor annab mõista, et Isamaa toetus on hetkel pigem suurem kui Eesti 200-l ning et sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on ühel pulgal nii, et kaalukauss on õhkõrnalt sotside kasuks. Kui see inerts püsib või kui hoogu juurde tuleb, võime mõne nädala pärast näha, et Eesti 200 on pidanud toetuste tabelis neljanda koha Isamaale loovutama,» lisas Mölder.