Narva tanki taotlev Hiiumaa militaarmuuseum ootab riigi sekkumist

Tähiste on enda sõnul saanud enda taotlusele juba mitu vastukaja. Üks transpordi- ja logistikaettevõte pakub, et nemad korraldaksid tanki mahatõste ja transpordi Hiiumaale oma kulu ja kirjadega.

«Proua Raik on ilmselt ebamugavas olukorras, aga kui ta esindab «Narva inimeste enamuse huve», siis peaks ta ju tegelema Vene telekanalite levi taastamisega, 9. mai ja Surematu polgu tegevuste hoidmisega, kasvõi Putini Narva aukodanikuks nimetamisega jne jne. Kõik ikka narvakate enamuse huvides,» rääkis Tähiste Postimehele.

Raik ütles eile muuhulgas Postimehele: «Mina olen oma vastused ammu öelnud, mul pole midagi lisada. Ma ei taha selles diskusioonis aktiivselt osaleda. Kohalik omavalitsus on oma seisukoha öelnud. Kui riigil on teine seisukoht, siis ma palun riigil tegutseda. Me oleme oma inimeste seisukohta väljendanud ja oma inimeste seisukoha esitamine ongi mu meelest kohaliku omavalitsuse ülesanne.»