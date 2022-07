GRAAFIK ⟩ Ahvirõuged koguvad jõudu: nakatunute arv Hispaanias on kuuga kümnekordistunud

Ahvirõugete vaktsiinid on jõudnud ka USAsse, kus on üles pandud avalikud vaktsineerimispunktid.

Ahvirõuged on Eestis tuvastatud seni neljal inimesel ning naaberriikide nakatumiste järgi on olukord Põhja-Euroopas kontrolli all. Küll aga on seis oluliselt kehvem Lõuna-Euroopas.