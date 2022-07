Tallinna suurima ebaseadusliku prügimäe likvideerimine ootab aastaid lahendust

Vaatamata aastatepikkusele perioodile ei ole see probleem seniajani lahendust leidnud. Seetõttu oli pöördumise üheks võtmeküsimuseks, et milliseid korralduslikke meetmeid näevad eelpool nimetatud ametid ette tekkinud olukorra lahenduseks.

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on Silikaltsiidi 9a kinnistul paiknev prügimägi reaalne ohuallikas ümbritsevale looduskeskkonnale. «Kinnistu asub sihtotstarbeta reformimata riigimaal, mida on kasutatud ebaseaduslikult prügi ladustamiseks. Omandireformi küsimusega, mis aitaks vähendada või vältida samalaadsete juhtumite kordumist, ei ole endiselt edasi liigutud. Selle tõttu esitas linnaosavalitsus ametitele ametliku arupärimise,» rääkis Kuri.

«Meie kõigi ühine huvi peaks olema antud olukorrale reageerimine ning vastavalt normidele ja seadustele looduskeskkonna huvide eest seismine. Hetkel on olukord selline, et jäätmete kuhilad, mis on täis plastosakesi ja kemikaale, asuvad Tallinna avariiveehoidlast, Raku järvest, vähem kui saja meetri kaugusel,» lisas ta.

Silikaltsiidi 9a kinnistu on sihtotstarbeta reformimata riigimaa, mida on kasutatud ebaseaduslikult prügi ladustamiseks. 2013. aastal väljastas keskkonnaamet Pakendihai OÜ-le jäätmeloa, mis kohustas neid oma kinnistul (Silikaltsiidi 7) oleva 20 000 tonnise prügi käitlemist enne uue vastu võtmist. Keskkonnainspektsiooni andmetel toimus 2014. aastal kontrollkäik, milles avastati Silikaltsiidi 9a kinnistult ebaseaduslikult tegevuselt OÜ Alumbra Industries. Keskkonnainspektsioon andis korralduse tegevus kohe peatada ja seejärel alustati väärteomenetlust Jäätmeloata tegevuse eest, mille tulemusena karistati OÜd Alumbra Industries 3000eurose trahviga. Sama kontrollkäigu tulemuste põhjal alustas inspektsioon ka väärteomenetlust OÜ Pakendihai suhtes, kes oli neile väljastatud jäätmeluba Silikaltsiidi tn 7 krundil tegutsemiseks rikkunud. Menetlus on 2015. aastal toimunud ettevõtte juhatuse liikme vahetuse tõttu pooleli. Nii OÜ Pakendihai (2017) kui OÜ Alumbra Industries (2017) on tänaseks päevaks oma tegevuse lõpetanud ja registrist kustutatud.