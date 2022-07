Kaitseminister laseks Heremil jätkata kaitseväe juhatajana 2025. aasta lõpuni

«Mul on hea meel, et kindral Herem andis jaatava vastuse, sest olin juba enne tänast kohtumist veendunud, et ta on olnud tugev kaitseväe juhataja ning näidanud, et Eesti kaitsevõime arendamine ja vabaduse hoidmine on tema südameasi. Arvestades ka üldist julgeolekuolukorda olen veendunud, et praegusel ajal on kaitseväel mõistlik jätkata sama juhtimismeeskonna alluvuses,» vahendas kaitseministeerium Pevkuri sõnu.