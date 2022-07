USA kindrali hinnangul kestab sõda Ukrainas kaua

«Täna möödub 147. päev Venemaa ebaseadusliku, provotseerimata ja ulatusliku sissetungi algusest Ukrainasse, kus tugevam sõdib nõrgemate vastu. See võitlus on tõenäoliselt pikaajaline konflikt,» sõnas USA kindral.

Nagu Unian varem teatas, siis on Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin veendunud, et sõda on jõudnud kriitilisse punkti ja Venemaa on valesti arvestanud, et see kestab lahinguväljal kauem kui Ukraina.