UUED SANKTSIOONID ⟩ Euroopa Liit keelas kulla impordi Venemaalt

Pakett sisaldab Venemaalt kulla ja kuldehete impordi keeldu, mis on Venemaa suurim ekspordiartikkel peale energiasektorit. Laiendatakse ka ekspordikeelu nimekirja, et veelgi tugevamalt takistada Venemaa Föderatsiooni militaar- ja kaitsevõimekuse arendamist.

Sanktsioonide nimistusse lisatakse 48 inimest ja 9 juriidilist üksust, kes on olnud seotud Venemaa sõjategevusega Ukrainas, sh osalenud sõjakuritegudes. Eesti ettepanekul lisatakse paketti oluline erand ohtlike kemikaalide suhtes, et vältida ohtu nii keskkonnale kui ka inimestele. Ettevõtetest karmistatakse veelgi Sberbankile juba kehtestatud piiranguid.

«Venemaa-vastaste sanktsioonidega jätkamine on hädavajalik Venemaa lakkamatuks survestamiseks, see on Eesti välispoliitika vaatepunktist nii väärtuseline kui ka eksistentsiaalne küsimus. Pean väga oluliseks, et kehtestaksime ka keelu torujuhtme kaudu veetavale Vene naftale ja lõpetaksime gaasi ostmise. Jätkata tuleb sanktsioonide kehtestamist suurimatele Vene pankadele, ettevõtetele ja isikutele. Agressioonisõda tuleb muuta Venemaa jaoks nii kulukaks, et ta on sunnitud selle lõpetama,» ütles välisminister Urmas Reinsalu.