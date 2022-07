Kristina Kallas: hea tava on ikkagi selleks, et sellest kinni peetaks

Hea tava näeb muu hulgas ette, et lobist teeb ametist lahkudes aastase pausi ja see on Kallase sõnul sinna kirjutatud just selleks, et uues ametis ei tekiks huvide konflikti.

Eesti 200 esimees Petersoni tagasiastumist ei nõua, kuid rõhutab samas, et mingi kompromisslahendus tuleb peaministril leida. «Võib-olla Petersoni juhtum on natuke leebem variant hea tava rikkumisest ja võib arvata, et Peep Petersonil on hea südametunnistus ning ta suudab huvieraldatusi teha. Aga selline pretsedent on üleüldiselt halb, sest see vähendab hea tava jõudu. Kui täna minnakse seda natuke rikkuma, siis miks mitte mingil hetkel seda kõvasti rikkuda. Head tavad on koostatud ikkagi eesmärgiga, et neist kinni peetakse. Kui seda ei tehta, siis neil mõtet ei ole,» ütles Kallas.