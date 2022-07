Ukraina ründamiseks droone vedanud mees sai šokivangistuse

Riigiprokuratuuri abiprokuröri Melinda Ülendi sõnul oli Pihkva diviis teadlik, et Šilov on nende poole Ukraina sõja tarbeks kasutatavaid droone toomas. «Šilovile oli antud täpne spetsifikatsioon, milliseid droone Pihkva õhudessantdiviisile tarvis on, ja ta kinnitas Vene sõjaväe esindajale, et hangib just sellised droonid, nagu tarvis,» lausus Ülend.