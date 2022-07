INTERVJUU ⟩ Kaja Kallas: aasta pärast oleme valmis Vene väed tagasi lööma

Peaminister Kaja Kallas, täna on 21. juuli, kell 13.08, meil on 40 minutit. Avaldasite 24. märtsil New York Timesis programmilise arvamusartikli, milles sõnastasite enda eesmärgid Ukraina sõja ajal. Esimene neist: Venemaa ei tohi võita. Mis ütleb teie analüüs praegu, kumb sõdiv pool on võitmas?

Keeruline öelda. Mulle tundub, et infosõda on võitmas Ukraina. Ukraina saab end kaitsta nii palju, kui palju lääneliitlased toetavad sõjaliselt. Õnneks neile saadetakse pidevalt relvi. Ma olen mõõdukalt optimistlik, sest Venemaal on keeruline seda asja seal toimetada. Paraku peab olema valmis väga pikaks vastasseisuks, sest Venemaal on jõudu küll ja veel, et seal pikalt vinduda. Teiselt poolt on lääneriikide sõjaväsimus kindlasti murekoht.

USA värsked luureandmed ütlevad, et Venemaa valmistub annekteerima Donbassi. Selle hinnangu järgi on võitmas Venemaa.