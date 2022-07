Zelenskõi rääkis okupantide valedest ja propagandast

«Täna veidi kummaline kuulda, et minu kohta on ilmunud niiöelda vana-uus võltspropaganda. Et ma olen väidetavalt intensiivravis ja Ruslan Stefantšuk täidab riigipea kohuseid. No mis ma oskan öelda. Varem, peaaegu iga nädal, loopisid Vene propagandistid ja ametnikud kõikvõimalikke võltsinguid, et väidetavalt lahkusin Ukrainast või kuskil ma jälle ei täitnud oma kohustusi. Siis see kõik seiskus vahepeal. Ja nüüd siin siis jälle valiti kasutamiseks selliseid primitiivsed asju,» nentis president.