Õiguskomisjon esimeheks valiti Heljo Pikhof

Ülejäänud komisjonides on valimised plaanis esmaspäeval. Rahanduskomisjoni esimees ja aseesimees jäävad samaks ja seal valimisi ei toimu.

Riigikogus on 11 alatist ja kolm erikomisjoni. Riigikogus töötavad julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, korruptsioonivastane erikomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon.

Õiguskomisjon on riigikogu alatine komisjon, mille tööala on väga ulatuslik. Ta tegeleb eraõiguse, kriminaalõiguse- ja sisejulgeolekualaste eelnõudega, samuti politsei- ja piirivalveteenistust ning päästeteenistust reguleerivate eelnõudega. Komisjoni tööalas on ka advokaatide, notarite, vandetõlkide, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevust korraldavad seadused ning valitsuse tegevuse ja reformide rakendamise kontroll oma valdkonnas piires.