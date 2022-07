Kalaranna promenaad avati külastajatele

Promenaadi ääres on ka võrkpalliplats, ronimisatraktsioonid, pingid ja puhkeala.

Kalaranna Kvartalis asuval Kalaranna 8 kinnistul valmisid käesoleva ehitusetapi käigus kaheksa maja, hooneid ühendav linnaväljak ning Kalaranna pargiala. Samuti korrastati sadama- ning rannaala, kus suuresti säilitati olemasolev looduskeskkond. Kvartal on planeeritud autovaba linnaruumina, kus parkimine on täielikult maa all. Planeeringu kohaselt rajatakse kvartali Patarei Merekindluse poolsesse ossa veel neli eluhoonet koos rohealadega.