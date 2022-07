Kaljulaid: oluline on kiiresti lahendada kahe ministri võimaliku huvidekonflikti küsimused

Avaldame Kersti Kaljulaidi Facebooki postituse täies mahus:

Selle nädala esmaspäevast on Eesti Vabariigil jälle valitsus, mille selja taga seisab Riigikogu enamuse poolt antud heakskiit. Vahepealne interreegnum, kus kodanikul oli raske aru saada, kas üldse või millise mandaadiga parasjagu riiki juhitakse, on nüüd riigiõiguse asjatundjatele uurimistväärt materjal. Aga sõltumata sellest, kas leitakse selline olukord meie põhiseaduse mõtte ja sätetega kooskõlas olnud olevaks, on selge, et raskemaid ja pikaajalisema mõjuga otsuseid oleks Kaja Kallase eelmise valitsuse riismete olnud keeruline langetada. Ja just raskeid otsuseid tuleb järgmise 8 kuu jooksul langetada palju.

Tõhusa otsustamise eelduseks on oma «kodu» korras hoidmine. Me tahame, et ministrid saaks nende nappide ja ilmselt üsna keeruliseks kujunevate kuude jooksul tegeleda enda vastutusvaldkondade juhtimisega, mitte lahendama iseendaga seotud probleeme, kummutama kahtlusi, kõhklusi. Sestap on oluline kiiresti lahendada ka juba üles kerkinud küsimused kahe ministri – justiits- ning tervise- ja tööministri – võimalike huvide konflikti küsimused.

Mõne aasta eest nimetasin ministriks inimese, kes ise reklaamis end lobistina. Minu jaoks oli see toona probleem, millele ka tähelepanu juhtisin. Eestis oli nn pöörduste efekti küsimus siis veel praktikas sisustamata ja ka sisuliselt läbi arutamata.

Täna on olukord teine – meil on isegi kehtiv lobistidega suhtlemise hea tava, mis taolisi võimalusi ette nägi ning ohukohad välja tõi.

Nüüd on käes aeg testida, mis siis on väärt see valitsuse poolt kehtestatud hea tava ja leida lahendus probleemile, kus ministrikohtadel on inimesed, kes vahetult tegutsenud selgelt ühe huvigrupi või vaate esindajana samas valdkonnas.

See on koht, kus sisustada hea tava praktikaga ning see on koht, kus peaminister peab selgelt näitama, kuidas vastsed ministrid oma huvide konflikti arusaadavalt ja läbipaistvalt maandavad. Lobitöö ja mitmetahuline huvikaitse ei ole kuidagi kurjast, aga võimaliku huvide konfliktide ignoreerimine viib otsusteni, mis panevad inimesed kahtlema riigivõimu usaldusväärsuses. Ja see on juba kurjast.