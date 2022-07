VIDEO ⟩ Mees ähvardas Pirita rannas ukraina keeles kõnelenud naisi

Videolt on näha, kuidas pudelist õlut joov mees ukrainlannasid vene keeles verbaalselt ründab. «Te veel hakkate vene keelest aru saama, sellest saab teie jaoks armastatuim keel, olendid…» ütles mees ja lisas juurde arvukalt venekeelseid roppusi.

Videot jagas sotsiaalmeedias ka endine president Toomas Hendrik Ilves. «Tähelepanu politsei! Mees sõimab ja ähvardab ukraina naisi Tallinnas. Paraku on see video läinud Ukrainas viraalseks. Loodan, et tüübiga tegeletakse,» kirjutas Ilves.