Lülle külas asuva Matu talu perenaise Marje Jõgi kogu lootus ongi vanema tütre Ülle elukaaslasel, sest noorem tütar ja poeg elavad mandril ega ole talupidamisest huvitatud. Janno teeb Sõrves heina ja hoolitseb loomade eest. Lüllel kuulub talle koos vasikatega 27 lihaveist, kuid soov on suurendada põhikarja kuuekümneni. «Siis võib endale palka maksta, ja see on ka miinimum, millega saab investeerida,» selgitab ta. «Olen siia natuke maad soetanud ja enam-vähem pool talu on juba minu käes.»