KÕIK JÄÄB SAMAKS: Peterson tööteemadest eemale hoida ei kavatse

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles eelmisel neljapäeval Postimehele, et Petersoni juhtumi puhul on probleem olemas. Ta lisas, et on sellest rääkinud nii Petersoni kui ka sotside esimehe, siseminister Lauri Läänemetsaga (SDE) ning arutlenud, kuidas lahendada olukorda nii, et huvide konflikti ei tekiks.