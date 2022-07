Erdoğan kritiseeris lääneriikide poliitikute suhtumist Putinisse

«Sest me ei vaata siin kedagi läbi vaenlase silmade. Me vaatame läbi sõbra silmade ja seega viib meie vaatenurk mõlema poole tõeliselt siirale lähenemisele. Lääne poliitikute asjale lähenemine ei ole sama ja ei toimi. Millist suhtumist te välja näitate, siis seda te saate ka vastutuseks,» õpetas Türgi president.

Erdoğan märkis, et nende vahel on lahkarvamusi Ukraina sõja tõttu, kuid Türgi peab hoidma Venemaaga kahepoolseid suhteid «vastastikustel huvidel».

«Nägime kahjuks, kui tundlik teema oli laupäevane Odessa sadama ründamine. Me ei tahtnud seda, aga see juhtus. Ootame, et kõik peaksid lepingutest kinni ja tegutseksid vastavalt oma kohustustele,» rõhutas Türgi president.