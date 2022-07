Tallinn lubab lõpetada haljasalade nudimise

Abilinnapea Vladimir Svet rääkis, et sel suvel on haljasalade niitmist vähendatud kõige põuasemal ajal. «Teiseks, uutes teehooldushangetes, mille me paari nädala eest välja kuulutasime, on ette nähtud võimalus eeskätt südalinnas niitmissagedust muuta. Plaan on selline, et kui need hanked on omadega lõpule jõudnud, hakkab linn linnaosade kaupa üle vaatama, kus on sellised alad, mida võiks niita natuke vähem, ja millistel aladel tuleb säilitada senine hooldusintensiivsus,» ütles Svet Postimehele.