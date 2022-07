Uuring: enamus on kogenud töökohal kiusamist

Uuringust selgus, et 60 protsenti on kogenud töö liigset kontrollimist või pidevat kritiseerimist, 50 protsenti seisukohtade ignoreerimist ja 48 protsenti vaimset vägivalda. 46 protsenti kurtis, et ei anta töö tegemiseks vajalikke vahendeid, 43 protsenti on kogenud pöördumiste ignoreerimist, 41 protsenti laimu levitamist nin 35 protsenti seda, et antakse ülemäärane töökoormus ning tööülesanded ei vasta kompetentsile või tööjuhendile. Vähesemal määral toodi välja surve avaldamist õiguste mitte kasutamiseks, vihjete tegemist töölt lahkumiseks, peamiste vastutusvaldkondade ära võtmist, seksuaalse alatooniga kommentaare ning füüsilise vägivalla tarvitamist.

Küsitluses uuriti ka tööandjatelt, kas organisatsioonis suhtutakse töökiusamisse tõsiselt, ning lausa 69,5 protsenti suhtub kiusamisse tõsiselt ning püüab seda tõkestada. 30,5 protsenti vastanud organisatsioonidest ei suhtu töökiusamisse tõsiselt, tuues peamisteks põhjusteks eeldust, et töötajad saavad ise hakkama ning lisaks ei ole ressurssi/inimest, kes sellega tegeleks.

Uuringust ilmneb, et suisa kolmandik vastajatest on kiusamise tõttu tööle tulemata jätnud ning ka ülejäänute tervisele mõjub selline olukord laastavalt. Tegu on väga tõsise probleemiga, mis nõuab tööandja kohest sekkumist. Vastajatest, keda on tööl kiusatud, teavitab sellest vaid 59 protsenti. Ülejäänud eelistavad juhtunust mitte rääkida.

Kõige levinumateks vaikimise põhjusteks on arvamus, et nii on lihtsam, ei osata kuhugi pöörduda, kardetakse töökaaslaste või juhtide pahameelt ning tuntakse hirmu töökoha kaotamise ees. Peamiselt usaldatakse tööl toimuvast kiusamisest rääkida oma perele. Kindlasti tasuks luua töötajatele turvaline võimalus töökiusust ka oma tööandjat teavitada.

Uuringu andmetel informeerib kiusamisest juhte 58 protsenti ja töökaaslasi 56 protsenti kiusatavatest. Kõige sagedamini on kiusajaks töötaja otsene kaastöötaja 64 protsendiga või kolleeg mõnest teisest osakonnast 10 protsendiga. 58 protsendil juhtudest kiusab töötajat tema otsene ülemus ja 25 protsendil juhtudest ettevõtte tegevjuht.