Venemaa ja Valgevene kodanike viisade ja tähtajaliste elamislubade taotlemise korda muudetakse

Valitsus täpsustas, et varasem viide, et viisasid ega enamislube ei väljastata, ei ole täpne. Muutub väljaandmise kord.

Sanktsiooni täpsustatakse, et Venemaa ja Valgevene kodanike lühiajalist töötamist saab Eestis registreerida vaid siis, kui neil on olemas Eesti antud kehtiv viisa.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) rõhutas, et Venemaa põhjendamatu sõda Ukraina vastu, millega Venemaa rikub jämedalt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, mõjutab negatiivselt ka Eesti ja Euroopa Liidu julgeolekut. «Venemaa-vastaste sanktsioonidega jätkamine on hädavajalik Venemaa lakkamatuks survestamiseks. Kui sanktsioonid aitavad lõpetada Venemaa agressiooni, siis on sel positiivne mõju ka meie julgeolekule.»