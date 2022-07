Presidendi kantselei ees heisati aastapäeva tähistamiseks USA lipp

Presidendi sõnul on Eesti ja USA suhted tugevamad kui kunagi varem. «Oleme mõlemad kindlalt pühendunud rahu, julgeoleku ja demokraatlike väärtuste kaitsmisele ning töötame kõrvuti liitlastena maailma tugevaimas julgeolekuliidus NATOs. Tugevad Atlandi-ülesed suhted on Eesti ja Euroopa julgeoleku aluseks ning Ameerika Ühendriigid on Euroopa olulisim liitlane,» lausus president Karis.