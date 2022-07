Presidendi kantselei ees heisati täna USA lipp tähistamaks aastapäeva

Presidendi sõnul on Eesti ja USA suhted on tugevamad kui eales varem. «Oleme mõlemad kindlalt pühendunud rahu, julgeoleku ja demokraatlike väärtuste kaitsmisele ning töötame kõrvuti liitlastena maailma tugevaimas julgeolekuliidus – NATO-s. Tugevad Atlandi-ülesed suhted on Eesti ja Euroopa julgeoleku aluseks ning Ameerika Ühendriigid on Euroopa olulisim liitlane,» lausus president Karis.