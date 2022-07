Riigil on plaanis üle vaadata karistused keeleseaduse rikkumise eest

Välisminister Urmas Reinsalu ütles neljapäeval valitsuse pressibriifil, et valitsus ei toetanud EKRE eelnõud algatatud kujul. «Kuid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas märkis, et vaja on tõsta trahvimäärasid ja vaadata üle senised mõjutusmeetmed. Ja haridusminister lubas, et tuleb peagi omapoolsete ettepanekutega välja,» ütles Reinsalu.