OTSEPILT ⟩ Parempoolsed teatavad täna uue erakonna loomisest

«Aeg on küps, et Eesti poliitmaastik saaks oodatud täienduse,» märkis Parempoolsete esimees Kristjan Vanaselja, lisades, et reedel kell 12 antakse teada, millal asutatakse erakond Parempoolsed.

«See valitsus on sündinud, sest riigikogus puudub parempoolne jõud ja mõistlik alternatiiv. Reformierakond on kaldunud üha enam tsentrisse, Isamaa on loobunud oma senistest tõekspidamistest ja muutunud vasakpoolseks. Alternatiiviks on ainult populistlik EKRE, kellega ükski vähegi vastutustundlik erakond praegusel ajal valitsust ei tee.»