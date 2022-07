VIDEO ⟩ Parempoolsed saavad erakonnaks 18. augustil

Parempoolsete liikmeskond kasvas eile 500 liikmeni, mis on erakonnaks registreerimise eelduseks.

Parempoolsete ühe eestvedaja Lavly Perlingu sõnul on Eesti poliitikamaastik vasakule kreeni. «Senistest paremtiiva erakondadest on järel vaid sildid. Nende poliitika keskendub ettevõtlikkuse ja ise endaga hakkama saamise väärtustamise asemel seniloodu laialijagamisele,» rääkis Perling.

«Selleks, et Eesti poliitikas tasakaal taastada, on vaja järgmisesse Riigikogusse erakonda, mis seisab parempoolse maailmavaate eest. Parempoolsete teevad Eesti poliitikas positiivse raputuse, me käime välja julged ja päriselt parempoolsed ideed,» ütles Perling.