Pevkur: maakaitse suurendamine 20 000 inimeseni on hädavajalik

«Olen veendunud, et maakaitse struktuuri suurendamine kaks korda, ehk 20 000 inimeseni, on õige ja hädavajalik samm Eesti riigikaitse tugevdamiseks. Maakaitse roll meie kaitsestruktuuris on ülioluline, suurendades tervikuna reservarmee valmidust ja võimekust vastasele vastu seista,» ütles Pevkur pärast kohtumist Kaitseliidu ülemaga.

Pevkur lisas, et maakaitse rolli tähtsus on vägagi ilmekalt kinnitust saanud ka Ukrainas toimuvat vaadates. «Teeme kõik, et Eesti turvavaip oleks elanikele topelt tihedam ja vastasele valusam. Siinkohal kutsun üles kõiki Eesti riigikaitsesse panustada soovijaid liituma Kaitseliiduga, sh nii Naiskodukaitse kui noorkotkastega,» märkis Pevkur.

Ministri sõnul mängib Kaitseliit erakordselt suurt rolli ka ühiskonna kaitsetahte kujundamisel. «Mida rohkem on meil kaitseliitlasi, seda tugevam on eestlaste kaitsetahe ja seda kindlamalt püsib Eesti vabadus,» kinnitas ta.