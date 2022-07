Esmaspäevast saab Tallinnas taotleda toetust koolilapsele jalgratta ostmiseks

Ühekordne kuni sajaeurone toetus on mõeldud jalgratta ostmiseks 10–15-aastastele lastele, kes on jalgratturi juhiload saanud käesoleval ehk 2022. aastal.

«Rattaga kooli» toetuse eesmärk on edendada jalgratta juhilubade tegemist, et suurendada laste teadlikkust ohutust liiklemisest ja kujundada ohutu liiklemise harjumusi. Lisaks on toetuse eesmärk suurendada laste liikumisviisides rattasõidu osakaalu, edendada tervislikku eluviisi ja turvalist liikumist.

«Rattaliikluse kasvust võidavad kõik: linnas on vähem ummikuid, õhk on puhtam ja kasvab linnaelanike harjumus tervislikumalt liigelda. Oluline on anda ka lapsevanematele täiendav tõuge julgustada ja võimaldada oma lastel teha jalgratturi juhiload. See toetus on üks samm, et mõne aasta pärast tehtaks veerand kooli ja kodu vahelistest sõitudest rattal,» ütles abilinnapea Joosep Vimm

Ühekordset kuni sajaeurost toetust on õigus saada 10–15-aastasele lapsele, kes on käimasoleva aasta jooksul teinud jalgratturi juhiloa, elab rahvastikuregistri järgi Tallinnas ja kellele on ostetud jalgratas toetuse taotlemise aastal. Täpsed toetuse saamise tingimused on leitavad Tallinna veebilehel.

Taotluse saab esitada alates 1. augustist Tallinna e-teeninduses.

«Rattaga kooli» toetuse kogumahuks on 2022. aastal kavandatud 100 000 eurot. Kooliümbruste turvalisemaks muutmiseks on Tallinna tänavuses eelarves määratud 1,5 miljonit eurot ning linn tegeleb ka uute rattaparklate rajamisega.

Tallinna rattastrateegia 2018–2027 on seadnud sihiks, et rattasõidu osakaal jõuaks 11 protsendini kõikidest liikumisviisidest ja sealhulgas 25 protsendini kodu ja kooli vahel liikumisest.