Ülemiste City järgib liikluskorralduses Kalamaja eeskuju

Projekti raames muutuvad Lõõtsa ja Valukoja tänavad osaliselt ühesuunaliseks, et teha rohkem ruumi ratastega liiklejatele. See on märgiline samm meie tulevikuvisiooni suunas – autovaba linnaku süda, mis kuulub jalakäijatele ja ratturitele, teatas ettevõte. Rattateede pilootprojekt kestab 1. augustist 30. septembrini.

Koostöös Tallinna linnaga muudetakse augustis ja septembris Lõõtsa ja Valukoja tänavad osaliselt ühesuunaliseks, et läbi selle luua liikumisruum ratturitele ja tõukeratastega liikujatele. Koostöös Boltiga on lisatud ka tõukerataste laadimise jaamasid, et oleks võimalik erinevaid liikumisviise kombineerida, tulles näiteks bussiga tööle ja koju minna tõukerattaga.

Seoses pilootprojektiga muutuvad bussiliinide 7, 15, 49 ja 65 liikumisteed ning bussipeatuste asukohad Ülemiste Citys. Lõõtsa tänava Dvigateli bussipeatus asub aadressil Keevise 10 ning Valukoja tänava Lõõtsa bussipeatuse asemel saab kasutada aadressil Valukoja 12 asuvat bussipeatust. Bussiliinide 64 ja 45 liikumistee jääb samaks.