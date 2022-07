Ämari lennubaasi uueks ülemaks sai kolonelleitnant Maanus Nigul

Kolonelleitnant Nigul on tegevteenistuses alates 1996. aastast ning on teeninud paljudel erinevatel ametikohtadel, sealhulgas lennubaasi staabiülema ja baasiülema asetäitja ametikohtadel. Viimaseks teenistuskohaks oli kaitseväe peastaabi operatsioonide osakonnas operatsioonide planeerimise jaoskonna ülem. Lisaks sellele on ta osalenud sõjalistel operatsioonidel Kosovos ja Afganistanis.

Õhuväe üks osa on Harjumaal Ämaris asuv lennubaas. Baasi keskne osa on lennuväli, aga lisaks kuulub sinna terve hulk muid elemente. Lennubaasi ülesanne on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal. Eesti peab olema valmis tegutsema vastuvõtva riigina ning selleks on tegutsemisvalmis lennubaas hädavajalik.